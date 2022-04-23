МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS возможно, однако технически осуществить это будет очень сложно; кроме того, такой шаг чреват репутационными и финансовыми потерями, так как неизбежно затронет и соседние с РФ страны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко. Зашли за черту. Европа испугалась нефтяного эмбарго

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что госкорпорация направит в Минтранс и Росавиацию свои предложения по замене абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС.

"Это маловероятная и трудновыполнимая задача … Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Это если грубо говорить. Так что задача очень сложная", — сказал Крейденко.

Он объяснил, что российская навигационная спутниковая группировка ГЛОНАСС представляет собой 24 аппарата, летающие по восемь на трех орбитах высотой около 19 тысяч километров. У США, по его словам, немного больше спутников. Для того, чтобы получить более-менее точные координаты, время и направление движения объекта на Земле или самолета, он должен быть в зоне видимости как минимум трех аппаратов.

Эксперт уточнил, что у США есть три станции на экваторе, которые позволяют управлять спутниками GPS с Земли. Спутники не находятся постоянно над одной и той же точкой Земли, а делают оборот вокруг планеты примерно за 12 часов. Отключить только аппараты, находящиеся в данный момент над Россией, не получится, придется запрещать доступ к GPS огромному "пятну", которое покроет и территорию соседних стран. Bloomberg: Япония боится уходить из российских энергетических проектов

Крейденко считает, что гораздо проще было бы ставить помехи. Так делают, например, если нужно скрыть перемещение какого-то очень важного государственного деятеля или другого лица. Также такую тактику облюбовали мошенники, чтобы не платить за проезд по платным участкам трасс.

"На определенном не очень большом районе можно либо поставить помеху, либо подменить сигнал. У нас сигналы все открытые, найти необходимый код, найти структуру сигнала и направить на какое-то средство, или куда-то в регион, и поставить неправильные координаты можно", — сказал эксперт уточнив, что расставить помехи на всей территории такой большой страны, как Россия, все же не получится.

"Есть еще одна особенность. Индия, или, например, Япония, находятся очень близко к России, если сравнивать с расстоянием в 19 тысяч километров до спутников на орбите. Если вы пытаетесь что-то отключить по GPS, то тут же рубите и индийскую систему, и японскую. Как вы потом будете восстанавливать свой авторитет, это очень сложно. Навигация, это и безопасность, и деньги", — подчеркнул Крейденко.