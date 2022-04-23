МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Скачивая удаленные из Google Play приложения на других ресурсах, пользователи Android должны проявлять осторожность, отметил в интервью радио Sputnik разработчик ПО, основатель и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений "РашенСофт" Микаэл Караманянц. Эксперт рассказал, могут ли Россию отключить от GPS

В частности, из Google Play удалены приложения крупных российских банков, которые попали под санкции США. Однако пользователи Android-устройств могут использовать для скачивания не только магазины приложений, но и другие ресурсы,

"На данный момент у российских пользователей Android есть проблема с Google Play: там нас лишили возможности оплачивать подписки, получать средства с рекламы, это касается разработчиков, и большие трудности у приложений новостных ресурсов и банковского сегмента. При этом пользователи Android-устройств могут ставить приложения не только с помощью Google Play, но и с помощью установщика файлов APK", – сказал Караманянц.

По его словам, у этого процесса есть свои особенности. Пользователь сам принимает решение, разрешать ли устройству устанавливать данные файлы. В связи с этим эксперт советует скачивать программы только на тех ресурсах, в которых у вас нет ни малейшего сомнения.

"Когда вы качаете APK-файл с какого-то стороннего ресурса на телефон, приходит сообщение, что телефон ничего не знает о безопасности этого ресурса и данный APK-файл потенциально может быть небезопасным. Если вы скачиваете файл на официальном сайте банка или новостного ресурса, сомнений у пользователей быть не должно, вполне можно разрешить скачивание. Но злоумышленники будут этим пользоваться, пытаться на фишинговых сайтах публиковать эти же файлы, чтобы пользователи их устанавливали. Если вы скачали файл на таком ресурсе, он может быть потенциально заражен, риски высоки. В этих APK-файлах могут быть вирусы, которые повлекут за собой утечку данных", – предостерег Караманянц.

Собственный магазин для скачивания приложений может появиться в России уже в ближайшее время, и тогда эта проблема отпадет, отметил он.

"Уже есть подобные наработки, наше правительство выделяет на это поддержку, это вопрос времени. Как только разработчики выпустят собственный store, там сразу появятся крупные популярные приложения", – заключил эксперт.