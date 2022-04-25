МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Компания VK из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру попросила Минцифры РФ помочь с поиском вендора, который продал бы ей серверы и системы хранения данных, сообщает газета "Коммерсант". Сенатор предложил ограничить наценки на бытовую технику

Источник газеты в правительстве рассказал, что VK на минувшей неделе направила в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". По словам собеседника "Коммерсанта", компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для развития.

В Минцифры подтвердили изданию получение письма, уточнив, что принимают соответствующие меры при участии Минпромторга.

В VK рассказали "Коммерсанту", что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру, но заверили, что у компании "есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период".

Издание также делает вывод, что и другие крупные компании этой сферы экономики испытывают подобные сложности. Так, как сообщало и РИА Новости, компания "Яндекс" оповестила в четверг, что приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами. В "Яндексе" "Коммерсант" заверили, что "на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов".

Ситуация обостряется тем, что просто приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке РФ уже негде, говорят его участники. "Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", — отметил один из собеседников издания. А скоро проблемы могут возникнуть и с российскими серверами: запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых они работают, заканчиваются, а новые поставки пока не планируются, заключает "Коммерсант".