МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Если уронить смартфон, то есть риск того, что у него может не только повредиться корпус или возникнуть крупные трещины на экране, но и более опасные повреждения — микротрещины на плате, отметил в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Никита Мокеев. Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

"Почему-то многие думают, что при падении гаджета повреждается только что-то внешнее, вроде дисплея или корпуса. На самом деле после падения внутренние повреждения тоже могут присутствовать. Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать", – предупредил Мокеев.

Микротрещина может не только ухудшить качество работы гаджета, но и "убить" его.

"Микросхема, которая перестала работать после удара, может быть как несущественной, так и частью главного узла в телефоне. Например, после падения смартфон может начать слабо ловить сеть, и это не так критично, как если откажет контроль питания, и вы не сможете зарядить гаджет. Также может быть повреждена память со всеми вашими данными или даже процессор", – уточнил Мокеев.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо провести полную диагностику гаджета сразу же после его падения. По его словам, если телефон упал более или менее серьезно, например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса, то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. "Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем", – посоветовал эксперт.