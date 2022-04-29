МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Специалисты дирекции BigData "Билайна" разработали искусственный интеллект, который за счёт уникальных навыков облегчит производственные процессы, в том числе в пожаротушении и деревообработке, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора "Билайн". Эксперт рассказал о возможностях российского ИИ в сфере импортозамещения

"Решений в области видеоаналитики сегодня на рынке достаточно много, однако наши модели, помимо классических функций контроля входа/выхода, распознавания цвета или лица, способны, например, определять возгорание или задымление, контролировать ношение средств индивидуальной защиты, а также определять выполнение торцевания бревен. Последний навык является уникальным на рынке", — отметил директор по продуктам и технологиям BigData "Билайна" Константин Романов.

Новая технология также позволит контролировать качество продукции, отслеживать присутствие людей на территории, узнавать о попытках хищений. Все это минимизирует использование ручного труда и обеспечит любое предприятие надежной системой охраны.

По словам эксперта, ИИ уже протестировали на промышленных предприятиях: нейросеть продемонстрировала стопроцентный результат в ходе эксперимента.

"Точность модели для определения ношения касок, средств индивидуальной защиты и их цвета достигла 98-99% как при естественном, так и при искусственном освещении. Модель подсчета количества задействованных сотрудников оказалась точна на 97%", — цитирует пресс-служба "Билайна" Романова.