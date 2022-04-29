МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане, сообщает ведомство.

"С начала 2022 года заблокировано более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом… Более 46% всей запрещенной информации (61 тысяч материалов) прислали граждане", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации — "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография", что на 35% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Ведомство также отмечает работу российских социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям информации.

"Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", — отмечает ведомство.

РКН сообщает, что с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.