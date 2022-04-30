МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. США намерены сорвать план по развитию высоких технологий в России. Как пишет агентство Bloomberg, это будет делаться одновременно с улучшением собственной экономики и безопасности за счет российских специалистов.

Власти США рассматривают возможность смягчения визового режима для части россиян. В частности, Белый дом хочет отменить некоторые визовые ограничения для российских граждан, обладающих степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики. Но речь идет о специалистах, получивших только образование в США или за границей РФ.

Как рассказали Bloomberg источники, знакомые с обсуждением, Администрация Байдена направила Конгрессу запрос об отмене правила о въезде для российских программистов: они должны иметь место работы в США для получения рабочей визы.

Сейчас Штаты хотят привлечь россиян, которые имеют опыт работы:

с полупроводниками,



космическими технологиями,



кибербезопасностью,



современными вычислениями и производством,



ядерной инженерией,



искусственными интеллектом,

технологиями ракетных двигателей



и другими наукоемкими областями.

Этим Вашингтон пытается как минимум ослабить высокотехнологичные ресурсы президента РФ Владимира Путина. Как максимум — подорвать инновационную базу страны, считает представитель Совета национальной безопасности США.

Другой эффект от этих действий: это поможет укрепить американскую экономику и безопасность.

В планах ввести положение о смягчении визового режима сроком на четыре года. В то же время законодатели не будут вносить изменения в закон об иммиграции и гражданстве.