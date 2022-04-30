МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Финский дата-центр российской компании "Яндекс" отключили от источника электропитания. В настоящее время он работает за счет дизельного генератора. Bloomberg сообщил о плане США упростить въезд для специалистов из России

Ранее финская энергетическая компания Nivos Energia Oy обещала отключить ИТ-компанию, если она попадет под санкции.

Издание РБК сообщает, что дата-центр "Яндекса" в префектуре Мянтсяля (Финляндия) отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор еще в понедельник, 25 апреля.

Представитель "Яндекса" подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) "временно работает на собственных дизельных генераторах", но не пояснил, почему произошло отключение от главного источника электроэнергии. При этом он отметил, что дата-центр в Финляндии продолжает работать. Компания сейчас находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.

ЦОД в Мянтсяля является одним из пяти дата-центров "Яндекса", он был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями.