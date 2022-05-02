МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Решить проблему качества интернета на даче можно с помощью усилителя сотовой связи, однако при его установке важно соблюдать правила безопасности, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко. Россиянам рассказали, как улучшить сотовую связь на даче

По его словам, качество и скорость беспроводного интернета в загородной местности могут быть недостаточно высокими, если базовые станции операторов находятся далеко либо присутствуют внешние факторы, вызывающие помехи. В дополнение к модему можно купить на дачу антенну для усиления принимаемого сигнала.

"Если за городом хочется увеличить скорость и качество интернета, то можно использовать специальную антенну. Это выносное устройство, которое будет подключаться к дачному модему или интернет-центру. Либо можно приобрести внешнюю антенну, в которую уже встроен модем, и тебе нужно просто взять сим-карту, подключить ее и вынести антенну на улицу. Идеальный вариант – направленная уличная антенна, которую можно установить при необходимости на мачту и направить в сторону базовой станции", – объяснил Лысенко.

Установить антенну можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, чтобы не повредить оборудование и не устроить пожар, добавил эксперт.

"Безусловно, надо позаботиться о безопасности при установке выносной антенны. Рекомендуется защитить устройство, установив молниеотвод и заземлив его. Молния может не только вызвать скачки напряжения, но и привести к пожару. Если нет опыта в установке этого девайса, то рекомендуется обратиться в компанию, которая предоставляет соответствующие услуги. Информацию по выбору и установке усилителя сотовой связи можно найти на профильных форумах", – отметил Лысенко.