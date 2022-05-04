МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Многие российские компании уже используют отечественные операционные системы, базы данных, системы виртуализации, сложнее обстоят дела с российскими аналогами промышленного и инженерного ПО, а также системами управления производством, где долгое время доминировали зарубежные продукты, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин. Лавров рассказал, чем Россия ответит на санкции

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.

"Есть ряд популярных и широко востребованных российских продуктов. Это офисные программные решения, продукты в сфере информационной безопасности и видео-конференц-связи (ВКС). Многие компании уже давно используют отечественные операционные системы, базы данных, системы виртуализации, хранения данных и прикладное программное обеспечение. Более сложная ситуация с промышленным и инженерным ПО, с системами управления производством, где долгое время доминировало зарубежное ПО", — заявил Лашин.

Тем не менее, по словам эксперта, и в этом направлении у России есть свои качественные продукты, такие как 1С, "Галактика", КОМПАС, nanoCAD.

"Мы (АРПП) создали каталог импортозамещения, который уже сейчас содержит около двух тысяч решений, способных заменить импортные аналоги. Это помогает потребителям в выборе российского ПО, альтернативного зарубежному", — подытожил Лашин.