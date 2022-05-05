МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Каждая пятая российская компания ощущает нехватку IT-специалистов, при этом более половины компаний не готовы поддерживать своих сотрудников материально, следует из исследования IT-холдинга TalentTech, результаты которого есть у РИА Новости. В России упрощают трудоустройство иностранных IT-специалистов

Исследование проводилось в марте-апреле 2022 года. В нем приняли участие более 280 компаний малого, среднего и крупного бизнеса из разных сфер экономики.

"В исследовании компании коснулись вопроса снижения числа IT-специалистов и их массовой релокации. В результате, 70% работодателей не заметили серьезных проблем из-за оттока IT-специалистов. Но каждой пятой компании (21%) стало сложнее закрывать IT-вакансии", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, половина работодателей (51%) не готовы оказывать своим сотрудникам финансовую поддержку в период экономического спада. "Остальные реализуют либо одну, либо сразу несколько инициатив. Среди наиболее популярных оказались общая индексация зарплат всему персоналу (27%) и повышение зарплат отдельным сотрудникам (26%). Еще 15% опрошенных проводят индивидуальные выплаты материальной помощи. А 2% компаний начали платить зарплату в валюте", — уточняется в исследовании.

При этом нефинансовую поддержку работодатели оказывают сотрудникам намного активнее. Чаще всего — вербально. "78% проводят регулярные встречи с руководством, на которых вносят ясность в происходящие в компании изменения и отвечают на накопившиеся вопросы. А 44% организовали непрерывный сбор обратной связи через опросы. Почти столько же (43%) оказывают сотрудникам психологическую помощь. 15% работодателей начали расширять соцпакеты", — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что каждый пятый работодатель (21%) начал сокращать сотрудников. Еще треть (31%) пока не перешли к массовым увольнениям, но допускают такую возможность, 48% опрошенных заявляют, что сокращения не планируются.