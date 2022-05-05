МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Роспатент утвердил решение об аннулировании патента швейцарской компании Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в России смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Samsung подал жалобу в Роспатент по технологии Samsung Pay

Информация об этом появилась в материалах патентного ведомства, ее подтвердили РИА Новости также и в московском офисе юрфирмы Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics.

Палата по патентным спорам Роспатента в марте, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент. Как пояснила РИА Новости партнер Hogan Lovells Наталья Гуляева, согласно действующей процедуре, чтобы патент был аннулирован, заключение коллегии должен сначала утвердить руководитель Роспатента. Как свидетельствует запись в реестре изобретений Российской Федерации, соответствующее решение было принято Роспатентом 30 апреля 2022 года.

Российская "дочка" Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России.

"В ходе состоявшегося 25 марта заседания команде экспертов Hogan Lovells и Nevsky IP Law удалось убедительно продемонстрировать, что при регистрации российского патента в 2019 году произошло расширение формулы изобретения по сравнению с международной заявкой 2013 года. То есть описание изобретения в российской заявке было дополнено по сравнению с описанием, поданным в рамках международной заявки", — отметила Гуляева. Она добавила, что такое несоответствие противоречит законодательству в сфере защиты интеллектуальной собственности, российской и международной патентным практикам.

Арбитражный суд Москвы в 2021 году по иску Sqwin SA запретил ввоз, продажу и любой другой ввод в оборот в России 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих сервис Samsung Pay. Апелляционная инстанция 17 марта это решение отменила, полностью отклонив требования швейцарской компании.

Согласно описанию спорного изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России, ею пользовалось 17% граждан.