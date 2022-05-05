МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Илон Маск получил финансирование в размере 7,14 миллиарда долларов на покупку компании Twitter от группы инвесторов, среди которых крупнейшая биржа криптовалют Binance, Qatar Holding, член совета директоров Tesla Ларри Эллисон и саудовский принц Аль-Валид бен-Талаль, следует из сообщения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Маск сообщил, что Twitter может стать платным для ряда пользователей

Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда финансирования (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).

В документе говорится, что Илон Маск получил "письма-обязательства по долевому участию" от ряда инвесторов, которые обязались внести денежные средства в обеспечение этого приобретения. Среди инвесторов, в частности, Binance, который внесет 0,5 миллиарда долларов, и Qatar Holding (375 миллионов). Наибольшую же сумму наличными внесет член совета директоров Tesla Ларри Эллисон — 1 миллиард долларов.

Кроме того, саудовский принц Аль-Валид бен-Талаль (Alwaleed bin Talal), который выступал против предложения Маска купить Twitter, согласился вложить свою долю, но не наличными, а акциями. Он обязался внести 35 тысяч акций Twitter по 54,2 доллара за ценную бумагу (примерно 1,89 миллиарда долларов).