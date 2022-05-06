МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти КНР приказали центральным государственным учреждениям и госкорпорациям в течение двух лет заменить иностранные компьютеры отечественными аналогами, работающими на китайской операционной системе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В МИД России призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"

Всего речь идет о не менее чем 50 миллионах устройств. Далее правительство намерено распространить требования и на региональные государственные учреждения.

Агентство отмечает, что таким образом Китай намерен уменьшить зависимость страны от "геополитических соперников, таких как США". В Bloomberg утверждают, что меры, принятые китайскими властями, — это подготовка к возможному введению новых санкций со стороны Вашингтона.