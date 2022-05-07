ЛУГАНСК, 7 мая — ПРАЙМ. У пользователей мобильной связи в ЛНР появится дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Об этом в субботу рассказали в Минкомсвязи ЛНР.

"Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора "Лугаком", с учетом изменения кода. При этом замена SIM-карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе, в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах", — отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям области к интернет-банкингу российских кредитных организаций. Тарификация и стоимость звонков для пользователей останется на прежнем уровне.

В Минкомсвязи ЛНР добавили также, что данное событие совпало с профессиональным праздником – Днем радио и работников всех отраслей связи.