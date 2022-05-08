МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением правоприменения (агентство экономической разведки), говорится документах суда.

Ранее сообщалось, что власти Индии арестовали более 725,4 миллиона долларов на счетах индийского отделения китайской компании Xiaomi в связи с незаконными денежными переводами. В свою очередь, компания Xiaomi India сообщила, что считает все выплаты роялти и выписки в банк законными.

Согласно заявлению компании, которое приводит агентство Рейтер, сотрудники управления правоприменения предупреждали бывшего управляющего директора компании в Индии Ману Кумара Джайна, нынешнего финансового директора Самира Б.С. Рао и членов их семей о "тяжелых последствиях", которые их ждут, если они не предоставят заявления в соответствии с требованиями ведомства.

Как сообщается в заявлении, в ряде случаев им "угрожали… тяжелыми последствиями, включая арест, ущерб карьерным перспективам, уголовную ответственность и физическое насилие, если они не дадут показания в соответствии с распоряжениями управления", в итоге они принудительно сделали некоторые заявления.

Агентство отмечает, что управление правоприменения называет обвинения Xiaomi необоснованными и заявляет, что руководители компании дали показания "добровольно в наиболее благоприятной обстановке".