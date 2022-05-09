МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российский магазин приложений на Android NashStore с 9 мая начал регистрацию разработчиков на своей платформе, для пользователей сервис станет доступен с 16 мая, сообщает его разработчик АНО "Цифровые платформы". Пользователей Android предупредили о риске при скачивании приложений

В начале марта AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.

"АНО "Цифровые платформы" объявляет об открытии магазина приложений NashStore для регистрации разработчиков 9 мая, в День Победы", — говорится в сообщении.

В число приглашенных вошли более 3 тысяч владельцев приложений, которые перерегистрировались на сайте nashstore.ru. "Среди них банк ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ЦБ, "Банки.ру", Департамент информационных технологий Москвы, "EАптека", "Мамба", ЯRus, TrueConf, "Суточно.ру", издательство игр "Кефир" и многие другие. При этом заявки на регистрацию подали игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама и банки из Казахстана и Беларуси и многие другие", — уточняется в сообщении.

После прохождения регистрации на сайте в качестве пользователя, разработчикам надо добавить всю информацию о владельце приложения и загрузить на него свою программу, которая будет проверена на наличие вредоносного кода. "При этом в консоли администратора будет доступна возможность импортировать данные из Google Play. Платежные сервисы появятся через несколько недель, но зарегистрироваться могут уже все желающие разработчики", — отмечается в сообщении.

Для пользователей магазин приложений откроется через неделю — 16 мая. Он будет доступен для скачивания в формате APK.

"С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тысяч человек", — сообщил директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков, слова которого приводятся в сообщении.