МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix намерен ускорить темпы введения более дешевой версии сервиса с рекламой и представить его к концу текущего года, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо руководителей компании сотрудникам. Фондовые биржи США восстанавливаются после падения

После того как в первом квартале Netflix потеряла рекордное количество подписчиков (200 тысяч), исполнительный директор Рид Хастингс заявил, что в течение одного-двух лет компания разработает более дешевую версию сервиса с рекламой. Однако темпы введения этого новшества ускоряются. С момента объявления о потере подписчиков акции Netflix подешевели почти в 2 раза.

"В письме руководители сообщили, что намерены добавить (в сервис — ред.) рекламу в последние три месяца года…. Примерно в это же время планируется начать борьбу с обменом паролями среди подписчиков", — говорится в сообщении газеты.

В своей записке, как уточняет газета, руководители Netflix упомянули своих конкурентов HBO и Hulu, которые "смогли поддержать бренд, предлагая услуги с рекламой". HBO за первый квартал, в отличие от Netflix, нарастила число подписчиков на 3 миллиона.