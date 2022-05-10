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2022-05-10T17:32:00+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220510/836858026.html
СМИ узнали о планах Netflix представить более дешевую версию сервиса
Технологии
Новости
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Американский стриминговый сервис Netflix намерен ускорить темпы введения более дешевой версии сервиса с рекламой и представить его к концу текущего года, сообщает газета New York... ПРАЙМ, 10.05.2022
технологии, новости, netflix
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix намерен ускорить темпы введения более дешевой версии сервиса с рекламой и представить его к концу текущего года, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо руководителей компании сотрудникам.
После того как в первом квартале Netflix потеряла рекордное количество подписчиков (200 тысяч), исполнительный директор Рид Хастингс заявил, что в течение одного-двух лет компания разработает более дешевую версию сервиса с рекламой. Однако темпы введения этого новшества ускоряются. С момента объявления о потере подписчиков акции Netflix подешевели почти в 2 раза.
"В письме руководители сообщили, что намерены добавить (в сервис — ред.) рекламу в последние три месяца года…. Примерно в это же время планируется начать борьбу с обменом паролями среди подписчиков", — говорится в сообщении газеты.
В своей записке, как уточняет газета, руководители Netflix упомянули своих конкурентов HBO и Hulu, которые "смогли поддержать бренд, предлагая услуги с рекламой". HBO за первый квартал, в отличие от Netflix, нарастила число подписчиков на 3 миллиона.