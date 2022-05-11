МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Apple сообщила о прекращении производства музыкальных плееров iPod, которые выпускала более 20 лет. В России сохранят фильмы и музыку из недружественных стран

"Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music", — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента компании Грега Джосвиака (Greg Joswiak).

Компания подчеркивает, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука, и добавляет, что покупатели еще могут приобрести iPod Touch на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока товар есть в наличии.