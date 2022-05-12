2022-05-12T06:19:43+03:00
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2022
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Глава ЕК объявила о запуске партнерства с Японией в цифровой сфере
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для... ПРАЙМ, 12.05.2022
ит-бизнес, технологии, новости, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, япония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза.
"На этом саммите мы обсудили пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения. И что в это же время сможет помочь нам противостоять тем вызовам, которым противостоят наши регионы", — сказала она.
Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов".
"Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это – первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.
В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.