ТОКИО, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза. Япония приняла закон об экономической безопасности

"На этом саммите мы обсудили пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения. И что в это же время сможет помочь нам противостоять тем вызовам, которым противостоят наши регионы", — сказала она.

Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов".

"Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это – первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.