Рейтер: администрация США готовит указ по защите данных американцев от зарубежных компаний
ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Администрация США Джо Байдена готовит указ по защите личных данных американцев от иностранных компаний, прежде всего китайских, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Проект указа, также попавший в распоряжение агентства, в частности наделяет минюст широкими полномочиями для предотвращения попадания данных граждан США в распоряжение других стран. Для этого предлагается, чтобы генпрокурор США рассматривал и, если необходимо, запрещал коммерческие сделки, которые бы подразумевали доступ к подобным данным и представляли угрозу национальной безопасности.
Помимо этого, минздраву предписывается следить за тем, чтобы государственное финансирование в виде грантов и стипендий не шло на поддержку проектов, связанных с передачей сведений о здоровье американцев иностранным компаниям.
"Проект указа отражает усилия администрации по поиску более решительного ответа на угрозы национальной безопасности, которые представляют китайские компании, которые получают персональные данные из США", — пишет Рейтер.
Отмечается, что документ пока носит предварительный характер, и его содержание может дорабатываться и меняться.
Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и Wechat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220512/836870042.html