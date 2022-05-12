ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Администрация США Джо Байдена готовит указ по защите личных данных американцев от иностранных компаний, прежде всего китайских, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Глава ЕК объявила о запуске партнерства с Японией в цифровой сфере

Проект указа, также попавший в распоряжение агентства, в частности наделяет минюст широкими полномочиями для предотвращения попадания данных граждан США в распоряжение других стран. Для этого предлагается, чтобы генпрокурор США рассматривал и, если необходимо, запрещал коммерческие сделки, которые бы подразумевали доступ к подобным данным и представляли угрозу национальной безопасности.

Помимо этого, минздраву предписывается следить за тем, чтобы государственное финансирование в виде грантов и стипендий не шло на поддержку проектов, связанных с передачей сведений о здоровье американцев иностранным компаниям.

"Проект указа отражает усилия администрации по поиску более решительного ответа на угрозы национальной безопасности, которые представляют китайские компании, которые получают персональные данные из США", — пишет Рейтер.

Отмечается, что документ пока носит предварительный характер, и его содержание может дорабатываться и меняться.

Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и Wechat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников.