МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование. Евросоюз запрещает поставки в Россию лакокрасочных материалов и пигментов

Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.

"В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров). Настоящие меры вступают в силу 20 мая", — говорится в указе министерства.

Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, распространяются на 141 человека и 71 организацию.