МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Уход иностранных компаний Cisco и TeamViewer, поставляющих программное обеспечение и оборудование для дистанционной работы, никак не повлияет на российский рынок телекоммуникационных устройств, их заменят отечественные ПО от "Элтекс" и встроенный в систему "удаленный рабочий стол", заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Мантуров пообещал работу сотрудникам компаний, покинувших Россию

В начале марта американский производитель сетевого оборудования Cisco заявил, что приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии. В начале мая к нему присоединился немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer. Обе компании занимаются производством и продажей телекоммуникационного оборудования.

"Замена Cisco – Huawei и наш "Элтекс". TeamViewer спокойно заменяется встроенными в операционную систему средствами "удаленный рабочий стол", — отметил эксперт.

По мнению Пермякова, особенно важно не только формировать рынок за счет инициатив государства, но и работать с будущим потребителем. В первую очередь, стоит продвигать производителей российского софта с помощью грамотного маркетинга и включения отечественного ПО в образовательные программы бакалавров и магистров.

Кроме того, по словам эксперта, привычные программы для видеозвонков Zoom, Google Meet и Microsoft Teams могут оказаться недоступными, поэтому под рукой лучше иметь несколько альтернатив. Для конференций до 100 человек можно использовать бесплатное приложение "Видеозвонки" Mail.ru или VideoMost, до 300 активных выступающих можно пригласить в iMind. Есть и платное приложение без ограничений по количеству участников — Bizon 365, напомнил Пермяков.