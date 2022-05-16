МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ упростит ввоз в Россию электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Российский магазин мобильных приложений заработал для пользователей

"Также существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны", — сказал Мишустин.

По его словам, это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств.

Кроме того, правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.

ВВОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Правительство России обнуляет ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT", — сказал Мишустин.

Ранее соответствующие решения были приняты в отношении товаров первой необходимости — лекарств и продовольствия.

"Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств", — заключил премьер-министр.