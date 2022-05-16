МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом негативном стечении обстоятельств может заблокировать его работу на своей ОС, заявил РИА Новости заместитель директора и соучредитель IT-компании Vinteo Дмитрий Серый. Российский магазин мобильных приложений заработал для пользователей

Ранее в понедельник АНО "Цифровые платформы" объявило о запуске российского магазина приложений на Android NashStore. В момент запуска сайт маркетплейса подвергся DDOS-атакам.

"Сейчас все-таки ОС Android и ее контроль со стороны Google вызывают определенные опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы, работающие на этой ОС", — сказал Серый.

По словам эксперта, следующим качественным рывком в разработке отечественного маркетплейса будет его создание уже на российской мобильной операционной системе – "в этом случае наш рынок получит полностью импортонезависимое решение, без возможности влияния на него иностранных компаний", добавил Серый.

NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.

В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.