ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск, вероятно, планирует реализовать акции основанной им компании SpaceX для финансирования сделки по приобретению социальной сети Twitter, пишет издание New York Post со ссылкой на источники. Илон Маск пожаловался на юристов Twitter

В конце апреля предприниматель достиг договоренности о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя этот шаг, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.

По сведению источников, Маск считает 44 миллиарда долларов очень большой суммой, поэтому, чтобы финансировать сделку, может продать принадлежащие ему акции SpaceX. Как отмечается, компания планирует начать продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.

Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года Маску принадлежали 44% акций компании SpaceX.

Ранее New York Times со ссылкой на презентацию Маска, представленную инвесторам, писала, что миллиардер намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Также бизнесмен ожидает, что количество пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.