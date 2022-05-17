МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия не останется без интернета, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Эксперт объяснил, как ускорить дачный интернет

"У меня нет сомнений, что российские мозги… обеспечат нам нормальное существование и передовые позиции во всех этих процессах (в сфере IT — ред.)", — сказал министр, выступая на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Не останетесь вы без интернета", — добавил Лавров.