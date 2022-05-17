МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия не останется без интернета, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Работа за ноутбуком

Эксперт объяснил, как ускорить дачный интернет

"У меня нет сомнений, что российские мозги… обеспечат нам нормальное существование и передовые позиции во всех этих процессах (в сфере IT — ред.)", — сказал министр, выступая на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Не останетесь вы без интернета", — добавил Лавров.