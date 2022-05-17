2022-05-17T12:47:59+03:00
2022-05-17T12:47:59+03:00
2022-05-17T12:47:59+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220517/836913147.html
В МИД России оценили ситуацию с интернетом
Технологии
Новости
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Россия не останется без интернета, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. "У меня нет сомнений, что российские мозги… обеспечат нам нормальное существование и... ПРАЙМ, 17.05.2022
технологии, новости, интернет, it, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия не останется без интернета, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"У меня нет сомнений, что российские мозги… обеспечат нам нормальное существование и передовые позиции во всех этих процессах (в сфере IT — ред.)", — сказал министр, выступая на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Не останетесь вы без интернета", — добавил Лавров.