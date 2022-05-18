МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Китай во избежание нарушения торговых ограничений Запада резко сократил экспорт технологий в Россию, заявила министр торговли США Джина Раймондо. Ее слова цитирует The Washington Post. Глава ТUC: для Британии кризис стоимости жизни стал "суровой реальностью"

Отмечается, что поставки китайских ноутбуков в Россию в марте упали на 40%, экспорт смартфонов снизился на две трети (то есть больше чем на 66%), поставки оборудования для телекоммуникационных сетей — на 98%. Об этом рассказала министр, ссылаясь на последние данные о торговле Китая.

Технологический экспорт в Россию, по ее данным, сократили и другие страны. Поставки из США в категориях, подпадающих под экспортный контроль, сократились на 86%, экспорт Южной Кореи в Россию упал на 62%, Финляндии — на 60%, заявила глава Минторга США.

WP пишет, что экспортных ограничений, введенных против России, должны придерживаться компании, которые используют американское производственное оборудование или программное обеспечение. Санкции запрещают поставки компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авионики и морских технологий. Хотя ограничения не распространяются на потребительскую электронику, некоторые компании полностью прекратили поставки в Россию технологических продуктов, пояснили юристы, опрошенные газетой.

О том, что крупные китайские компании начали сворачивать работу с Россией из-за санкций, в начале мая рассказывали источники The Wall Street Journal. По их словам, поставки сократили в том числе Lenovo и Xiaomi. Руководство Китая осуждает односторонние санкции, но бизнес старается их не нарушать из-за угроз западных стран и давления поставщиков, отмечало издание.