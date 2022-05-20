ТОКИО, 20 мая — ПРАЙМ. Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование. Оценены потери крупнейших банков Японии в свете санкций против России

Правительство Японии приняло соответствующее решение на прошлой неделе в качестве одной из санкционных мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

К вывозу в Россию запрещено оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных батарей, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства водородного топлива, возобновляемых видов энергии и высоко эффективных солнечных батарей, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур и его компоненты, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, фотодетекторы на основе квантовых технологий, станки по металлообработке с цифровым программным управлением и детали к ним, электропроводящие полимеры и полупроводящие полимеры и другое оборудование. Всего в списке указаны 14 категорий товаров и оборудования.

Мера входит в пакет санкций, одобренных правительством Японии 10 мая и принятых 13 мая. В том же пакете были приняты санкции против 141 человека и 71 организации из России, ЛНР и ДНР. Всего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российкой компании и организации, включая крупнейшие банки.