МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Против России была развязана настоящая война в информационном пространств после начала спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО

Он подчеркнул, что число кибератак выросло в разы, предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры, социально важные порталы и сети.

Кроме того, некоторые западные поставщики прекратили сотрудничество с Москвой и продажу России программного обеспечения, отметил президент.

Несмотря на это, киберагрессия в отношении России провалилась, Москва была готова к этим атакам, подчеркнул Путин. По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии.

"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — сказал президент.

Вместе с тем глава государства указал на стремительно меняющийся характер вызовов и угроз и предложил несколько способов для укрепления кибербезопасности страны:

создать госсистему по защите информации,

создать современную российскую электронную компонентную базу,