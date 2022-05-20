Президент РФ Путин заявил о необходимости создать государственную систему по защите информации
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Против России была развязана настоящая война в информационном пространств после начала спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности.
Он подчеркнул, что число кибератак выросло в разы, предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры, социально важные порталы и сети.
Кроме того, некоторые западные поставщики прекратили сотрудничество с Москвой и продажу России программного обеспечения, отметил президент.
Несмотря на это, киберагрессия в отношении России провалилась, Москва была готова к этим атакам, подчеркнул Путин. По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии.
"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — сказал президент.
Вместе с тем глава государства указал на стремительно меняющийся характер вызовов и угроз и предложил несколько способов для укрепления кибербезопасности страны:
- создать госсистему по защите информации,
- создать современную российскую электронную компонентную базу,
- укреплять оборону отечественного цифрового пространства,
- кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники,
- обсудить поддержку российских производителей информационных технологий.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220520/836946115.html