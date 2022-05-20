МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об одобрении ведомством проекта основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры. Путин заявил о войне против России в информационном пространстве

Этот документ обсуждался в пятницу на заседании Совбеза, которое провел президент Владимир Путин.

По итогам совещания Патрушев отметил, что принятый документ в ближайшее время будет представлен президенту для утверждения.