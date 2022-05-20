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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220520/836946633.html
Совбез России одобрил проект по информационной безопасности
Технологии
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об одобрении ведомством проекта основ государственной политики в области безопасности критической информационной... ПРАЙМ, 20.05.2022
технологии, новости, кибербезопасность, россия, совбез рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об одобрении ведомством проекта основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Этот документ обсуждался в пятницу на заседании Совбеза, которое провел президент Владимир Путин.
По итогам совещания Патрушев отметил, что принятый документ в ближайшее время будет представлен президенту для утверждения.