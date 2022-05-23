МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития России до 1 августа разработает план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные. Об этом сообщила пресс-служба министерства. The Washington Post: Китай резко сокращает экспорт технологий в Россию

"Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО", — говорится в сообщении на Telegram-канале министерства.

Также "Гостех" и "Гособлаком" разработают типовые облачные решения для переноса данных с иностранных платформ.

В настоящий момент задача ведомств – перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В Минцифры также отметили необходимость завекршить использование иностранных ПО до 1 января 2025 года.