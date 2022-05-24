НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая — ПРАЙМ. Лидеры Австралии, Индии, США и Японии, входящие в состав формата Quad, решили лучше использовать свои взаимодополняющие стороны для создания разнообразного и конкурентного рынка полупроводников. Назван срок для импортозамещения полупроводников в России

Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем. Во вторник в Японии прошел третий саммит лидеров формата.

"Мы составили карту возможностей и уязвимостей Quad в глобальных цепочках поставок полупроводников и решили лучше использовать наши взаимодополняющие сильные стороны для создания разнообразного и конкурентноспособного рынка полупроводников", — говорится в совместном заявлении по итогам саммита.

Отмечается, что "заявление о принципах в отношении цепочек поставок важнейших технологий… способствует развитию нашего сотрудничества в области полупроводников и других важнейших технологий, обеспечивая основу для сотрудничества для повышения нашей устойчивости к различным рискам для региона".

Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса, он привел к возникновению проблем с поставками в автомобильной промышленности.