Эксперт Муртазин: компьютерная мышь станет не нужна через 10-15 лет
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Компьютерная мышь в ближайшей перспективе может стать "вымирающим видом", такое мнение в интервью радио Sputnik высказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его оценке, это устройство будет не нужно уже через десять-пятнадцать лет, скорее всего, все перейдут на сенсорные панели – тачпады.
"Компьютерные мыши сегодня используют в основном для персональных компьютеров. В случае с ноутбуками люди выбирают обычно тачпады. Так что мышь через десять-пятнадцать лет станет "вымирающим видом". На смену придут большие сенсорные панели, которые намного удобнее простой мыши", – отметил Муртазин.
Он добавил, что коврики для мыши уже стали пережитком прошлого.
"Коврики были необходимы для того, чтобы точнее позиционировать курсор. Теперь в них нет никакого практического смысла", – сказал эксперт.
Впрочем, по его словам, есть категория пользователей, которым и мыши, и коврики могут понадобиться и в дальнейшем.
"И мышь, и коврик покупают те, кто играют в компьютерные игры профессионально или полупрофессионально. Мышь – для более точного управления, а коврик – чтобы рука не уставала. Там есть поддержка руки и поддержка кисти, а также возможность двигать мышью в четко ограниченном пространстве. Это позволяет натренировать условные рефлексы", – считает Муртазин.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220525/836973764.html