МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Компьютерная мышь в ближайшей перспективе может стать "вымирающим видом", такое мнение в интервью радио Sputnik высказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Назван способ “разогнать” домашний интернет с помощью роутера

По его оценке, это устройство будет не нужно уже через десять-пятнадцать лет, скорее всего, все перейдут на сенсорные панели – тачпады.

"Компьютерные мыши сегодня используют в основном для персональных компьютеров. В случае с ноутбуками люди выбирают обычно тачпады. Так что мышь через десять-пятнадцать лет станет "вымирающим видом". На смену придут большие сенсорные панели, которые намного удобнее простой мыши", – отметил Муртазин.

Он добавил, что коврики для мыши уже стали пережитком прошлого.

"Коврики были необходимы для того, чтобы точнее позиционировать курсор. Теперь в них нет никакого практического смысла", – сказал эксперт.

Впрочем, по его словам, есть категория пользователей, которым и мыши, и коврики могут понадобиться и в дальнейшем.

"И мышь, и коврик покупают те, кто играют в компьютерные игры профессионально или полупрофессионально. Мышь – для более точного управления, а коврик – чтобы рука не уставала. Там есть поддержка руки и поддержка кисти, а также возможность двигать мышью в четко ограниченном пространстве. Это позволяет натренировать условные рефлексы", – считает Муртазин.