МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. VK совместно с министерством цифровых технологий запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android, сообщается в Telegram-канале министерства. Эксперт объяснил важность национальных цифровых валют

"VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке Минцифры разработала и запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore", — говорится в сообщении.

Сейчас в магазине доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Кроме того, к скачиванию доступны приложения банков, попавших под санкции: ВТБ (отключен от SWIFT), Сбербанка и Альфа-банк (под блокирующими некоторых стран).

Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.