МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России нужно сохранить доступ к интернету, чтобы не лишать ее жителей информации, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. В США рассказали, как долго будут сохранять санкции против России

"Мы призвали вовлеченных игроков со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", — отметил он.

По словам представителя ведомства, США будут поддерживать журналистов в России, так как последние события усложнили их работу в стране, а им нужно продолжать выполнять свои "незаменимые" функции внутри России и за ее пределами.