В госдепе призвали не отключать Россию от интернета
Госдеп призвал сохранить в России доступ к интернету, чтобы не лишать ее жителей информации
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России нужно сохранить доступ к интернету, чтобы не лишать ее жителей информации, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.
"Мы призвали вовлеченных игроков со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", — отметил он.
По словам представителя ведомства, США будут поддерживать журналистов в России, так как последние события усложнили их работу в стране, а им нужно продолжать выполнять свои "незаменимые" функции внутри России и за ее пределами.