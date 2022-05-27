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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220527/836998319.html
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код
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Освобожденные Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков... ПРАЙМ, 27.05.2022
телеком, регионы, экономика, технологии, новости, херсонская область, запорожская область, телекоммуникации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Освобожденные Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код "+7". По моей информации там уже работают новые операторы связи", — заявил Крючков РИА Новости.
В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, отметил советник.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил переход региона на российский код.
Корреспондент РИА Новости лично убедился, что дозвониться в Херсонскую область на номера, начинающие на "+7", возможно.