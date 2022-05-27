МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Освобожденные Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Порт Скадовска Херсонской области может уже осенью начать отгрузку зерна

"Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код "+7". По моей информации там уже работают новые операторы связи", — заявил Крючков РИА Новости.

В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, отметил советник.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил переход региона на российский код.

Корреспондент РИА Новости лично убедился, что дозвониться в Херсонскую область на номера, начинающие на "+7", возможно.