МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28%, трафик подскочил в 11 раз, при этом количество уникальных пользователей на YouTube не изменилось, показало исследование сотового оператора МТС, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Абонентам дали совет, как сэкономить мобильный трафик

"Big Data МТС проанализировала количество уникальных пользователей и трафик на платформах RuTube, YouTube, Vimeo и Twitch в феврале и апреле 2022 года. Высокие темпы роста показала платформа RuTube: количество пользователей с февраля по апрель выросло на 28%, при этом объем трафика увеличился в 11 раз. Количество уникальных пользователей YouTube остается стабильным, одновременно трафик в апреле вырос на 20% по сравнению с показателями февраля", — выяснили специалисты.

Количество пользователей видеохостинга Vimeo снизилось на 14% в апреле по сравнению с февралем, а трафик сократился на треть. Число пользователей Twitch, напротив, выросло на 6%, трафик всей платформы — на 13%.