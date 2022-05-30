МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россиянам для защиты от телефонных мошенников, придумывающих все новые схемы обмана, следует тщательно проверять информацию об абоненте, от которого поступает вызов. Об этом РИА Новости сообщил эксперт. Эту проблему также прокомментировали опрошенные агентством мобильные операторы. Компании вводят различные меры предотвращения мошенничества, например, систему отслеживания трафика. Мошенники освоили схему хищения с использованием подменных номеров

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что мошенники начали практиковать новый способ IP-телефонии: для звонков жертвам они используют подменные номера обычных россиян. Такой способ наиболее удобен для того, чтобы скрыть личность и местоположение человека, от которого исходит вызов.

"Защититься очень просто: не поднимать трубку, когда вызов идет с незнакомых номеров. В другом случае, перепроверять информацию об абоненте – написать или позвонить самому. К сожалению, мобильный телефон есть у каждого на руках практически, и это достаточно хорошее средство для мошенников. Надо к этому привыкать и соблюдать определенную гигиену", — посоветовал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Кроме того, он сказал, что нет никакой гарантии, что мошенники не усовершенствуют систему. По словам Кускова, мобильные операторы ограничены в своих попытках пресечь действия недоброжелателей — в том числе российским законодательством в виде закона о связи. "Им (операторам — ред.) необходимо понимать, как работает мошенническая схема, чтобы не заблокировать номер человека, который не является злоумышленником", — добавил эксперт.

Специалисты "Билайна" проанализировали для РИА Новости общее количество заблокированных в апреле номеров мобильного оператора – 28 миллионов, в марте – около 33 миллионов. Согласно сообщению пресс-службы, всего за полгода было заблокировано более 155 миллионов мошеннических номеров.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов рассказал РИА Новости, что совместно с другими операторами компания уже внедрила решение, позволяющее блокировать звонки с подменой номера на номера обычных абонентов. Для успешной работы это решение должно быть установлено и в сети оператора, принимающего звонки, и в сети оператора-инициатора вызова. "С его помощью мы ежедневно блокируем около 500 тысяч звонков с подменой номера", — добавил Хренов.

Без внимания эту проблему не оставил и мобильный оператор Tele2 — в пресс-службе компании рассказали агентству, что ввели для противодействия мошенникам систему валидации трафика. Специалисты уточнили, что подобная антифрод-система (предназначенная для борьбы с финансовым мошенничеством в интернете) работает эффективнее, если включает в себя сразу несколько участников рынка — небольших игроков и операторов фиксированной связи.