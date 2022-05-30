МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Запорожская область просит РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"После обеда нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми, которые могли общаться с "континентальной" Украиной, которая еще находится под киевским режимом. Это месть за то, что мы не встали на путь фашизма, что Мелитополь сегодня живет спокойной нормальной жизнью", — сказал Балицкий журналистам.

"Связь, которую нам выключили, мы будем восстанавливать, посредством того, что мы обращаемся к РФ, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время мы надеемся, эта связь будет восстановлена", — добавил он.