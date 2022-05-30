МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Обстрелы со стороны войск украинской армии вызвали масштабные аварии и отключения сотовой связи в Херсонской области. В результате без мобильной связи остались более 500 тысяч абонентов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Из-за террористических украинских обстрелов произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Более 0,5 миллиона человек оказались без связи", — сообщил он в Telegram-канале администрации.

Херсонская область в ходе спецоперации РФ была взята под контроль российских Вооруженных сил. Теперь ее военно-гражданская администрация просит руководство РФ восстановить сотовую связь в регионе с помощью российских телекоммуникационных компаний.

Это жизненно важно для Херсонской области и будет с благодарностью воспринято ее жителями, говорится в сообщении.