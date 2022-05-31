МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из маркетплейса Google Play приложение Tor Browser, сообщает ведомство.

Tor — популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета.

"В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser", — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений.