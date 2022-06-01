МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Стоимость американской лунной программы Artemis ("Артемида") до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, а полет человека на Луну США удастся осуществить не раньше 2026 года, предупредил во вторник главный аудитор НАСА Пол Мартин. Рогозин рассказал, кто больше пострадает от санкций против "Роскосмоса"

"Из-за технических сложностей и задержек трех первых миссий программы Artemis и необходимого на создание посадочного модуля и скафандров времени НАСА сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024 году по меньшей мере на несколько лет", — говорится в опубликованном во вторник докладе генерального инспектора. Доклад готовится дважды в год и является независимым отчетом ведомства перед конгрессом.

Главный аудитор НАСА также заявляет, что ведомству "не достает точной предварительной оценки программы". "Мы прогнозируем, что НАСА до 2025 года потратит 93 миллиарда долларов на усилия в рамках программы Artemis", — говорится в докладе.

По расчету специалистов, каждый запуск первых четырех миссий программы превысит 4 миллиарда долларов.

"Без надлежащей фиксации (бюджета), отчетности и снижения затрат будущих миссий ракеты SLS и многофункционального пилотируемого корабля Orion НАСА будет сложно сохранить программу "Артемида" в нынешней конфигурации", — предупреждает аудитор.

По официальной программе, НАСА надеется осуществить посадку человека на Луну не позднее 2025 года. Эксперты предупреждают о вероятных задержках и переносе сроков.

Программа "Артемида", начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс.

Согласно опубликованному НАСА графику, первый беспилотный старт корабля Orion на ракете-носителе SLS с миссией "Artemis-1" состоится в августе текущего года. За ним последует миссия "Artemis-2" — беспилотный полет на орбиту Луны. Первый пилотируемый полет на орбиту Луны, миссия "Artemis-3", как ранее сообщал глава НАСА Билл Нельсон, состоится через два года после беспилотного полета.