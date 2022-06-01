МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp намерен расширить свой функционал — платформа работает над возможностью редактирования отправленных сообщений, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на данные бета-тестирования. Эксперт рассказал о плюсах отмены запрета на "шорты" и "плечи"

"WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит нам редактировать текстовые сообщения", — говорится в сообщении портала, специализирующегося на отслеживании обновлений.

Отмечается, что скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии. Также неизвестен период, в который пользователи смогут редактировать сообщения. Однако, так как функция находится в стадии разработки, некоторые изначальные планы могут поменяться.

По данным портала, функция будет доступна как для устройств на базе Android, так и для пользователей ПК и устройств с операционной системой iOS. Дата официального выхода функции на данный момент неизвестна.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Запрещенная в России организация