WABetaInfo узнала о разработке WhatsApp функции редактирования отправленных сообщений
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp намерен расширить свой функционал — платформа работает над возможностью редактирования отправленных сообщений, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на данные бета-тестирования.
"WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит нам редактировать текстовые сообщения", — говорится в сообщении портала, специализирующегося на отслеживании обновлений.
Отмечается, что скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии. Также неизвестен период, в который пользователи смогут редактировать сообщения. Однако, так как функция находится в стадии разработки, некоторые изначальные планы могут поменяться.
По данным портала, функция будет доступна как для устройств на базе Android, так и для пользователей ПК и устройств с операционной системой iOS. Дата официального выхода функции на данный момент неизвестна.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Запрещенная в России организация
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220601/837055027.html