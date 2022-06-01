МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Передача данных клиентов мобильных операторов силовым ведомствам и коллекторам несет риск для конфиденциальности данных пользователей и влечет за собой дополнительные финансовые расходы со стороны операторов, рассказали РИА Новости представители отрасли.

Ранее в среду в газета "Коммерсант" сообщала, что ЦБ РФ направил в комитет Госдумы правки к законопроекту по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы, пишет издание.

"В условиях, когда государство активно развивает механизмы защиты персональных данных, создается информационная система, предполагающая передачу данных необоснованно широкому кругу лиц. Например, некредитным финансовым организациям, коллекторам. Есть риск, что не все из этих организаций смогут обеспечить высокий уровень безопасности данных для предотвращения утечек", — прокомментировали агентству в пресс-службе мобильного оператора "Мегафон".

Похожего мнения придерживаются в "Tele2" и "Билайне". Так, в Tele2 агентству сообщили, что считают новую систему-посредника "избыточной и создающей дополнительные риски для передаваемых сведений". "Подключение операторов к системе потребует затрат от операторов связи, что в нынешних непростых условиях крайне нежелательно", — добавили там.

В "Билайне" РИА Новости рассказали, что операторы связи уже успешно сотрудничают с кредитными организациями по вопросу передачи данных для предотвращения мошенничества.