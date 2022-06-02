МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Смартфоны в мире могут подорожать из-за роста спроса на литий, необходимый для производства электрокаров — такой прогноз в эфире радио Sputnik высказал промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Российский бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

"Цены на аккумуляторные батареи и батареи для различных гаджетов зависят от стоимости соединений лития. Сейчас стоимость этого металла идет вверх, потому что увеличивается производство электромобилей. Это отражается и на стоимости электронных устройств. Я допускаю, что в ближайшие год или полтора в мире будет подорожание смартфонов и других электронных устройств на 15-20 процентов", — сказал эксперт.

Он предупредил, что в России рост стоимости смартфонов может быть еще более заметным.

"Подорожание смартфонов и других электронных устройств в России будет обусловлено не только ростом цен на литий. Для нас на стоимость гаджетов повлияют еще и изменения в схемах поставок. Европейский рынок для нас закрылся, соответственно, устройства к нам будут поступать только из Китая", — отметил Хазанов.

По его словам, в ближайшие год или полтора рост цен на смартфоны в России может достигнуть 25-30 процентов – за счет подорожания лития и проблем с логистикой.