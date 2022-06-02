МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Тайвань проведет в четверг торговые переговоры на высоком уровне с Европейским союзом на фоне усилий ЕС по развитию своей индустрии производства чипов, передает Рейтер со ссылкой на источник.

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Агентство отмечает, что в феврале ЕС обнародовал европейский акт о микросхемах, в котором Тайвань упоминается в качестве одного из "партнеров-единомышленников", с которыми союз хотел бы работать. Тайвань — родина крупнейшего контрактного производителя полупроводников TSMC и других крупных компаний по изготовлению чипов.

"Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа проведет виртуальные переговоры с высокопоставленным чиновником ЕС по вопросам торговли в четверг вечером", — передает агентство.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.