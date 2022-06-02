НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — ПРАЙМ. "Ростелеком" не нуждается в новых мерах поддержки от государства: введенных мер уже достаточно и нужно просто научиться ими пользоваться, заявил старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелеком" Кирилл Меньшов. "Ростелеком" отказался от моратория на банкротство

"Не надо нас стимулировать, нам даже не нужны меры поддержки. У нас много уже мер, мы учимся ими пользоваться, есть и гранты, надо просто научиться этим пользоваться. Нам надо просто не мешать, и все будет хорошо", — сказал Меньшов в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Спасибо Минцифры за то, что оказало нам столько поддержки, что теперь нас точно не надо стимулировать, нам просто надо дать делать свою работу", — добавил он.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.

Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.