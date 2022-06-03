МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. К концу весны активизировались мошенники, взламывающие личные кабинеты сотовых абонентов, рассказали "Известиям" источники, близкие к двум операторам. По словам одного из них, до конца апреля подобные инциденты были единичными, а теперь еженедельно счет им идет на сотни. Мошенники стали чаще использовать легенду о смене номера телефона

Как отметил один из собеседников издания, злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка: предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Цель таких действий — войти в мобильный личный кабинет абонента. Для этого у жертвы запрашивают необходимое для входа SMS-подтверждение, которое приходит на номер абонента.

В личном кабинете злоумышленники настраивают переадресацию SMS либо звонков с номера жертвы на свой. Это позволяет им получать аутентификационные сообщения для подтверждения разного рода операций. Например, мошенники могут вывести средства с банковских карт абонента или оформить на него кредит.

Аферисты зачастую вынуждают жертву самостоятельно подключать услугу переадресации вызовов или SMS со своих мобильных устройств. Для этого в ходе разговора злоумышленники просят набрать USSD-команду и номер, на который будут перенаправлены звонки и сообщения.