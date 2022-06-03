МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские мобильные операторы заработают в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации регион Кирилл Стремоусов. На территории Херсона в полноценный оборот ввели российский рубль

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о переходе Херсонской и Запорожской областей перешли на российскую мобильную связь и интернет.

"Сотовая связь в Херсоне и области представлена оператором "На связи". Каждый день ведутся работы по расширению покрытия области. Сейчас это более 20% от того, как это было ранее. Помимо "На связи" еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону", — отметил Стремусов. Новые операторы будут запущения до 1 июля и 1 августа.